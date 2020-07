Youcef, 18 ans et originaire de Tunisie, est en séjour illégal en Belgique.

La grande question est: faut-il croire à son histoire? Youcef est soit un dealer confirmé qui sait précisément où appuyer pour s'en sortir au mieux devant un tribunal, soit une victime collatérale du monde de la drogue.

D'après lui, on lui a promis monts et merveilles en Tunisie. Il a laissé ses trois frères et sœurs, ses parents, pour venir illégalement en France : 4.000€ donnés à un passeur lui ont permis de traverser l'Algérie et l'Espagne pour se retrouver à Paris, chez une tante éloignée qui l'accueille. Il prend un petit boulot de livreur de pizza. Il est en Europe depuis six mois, quand il vient à Charleroi pour voir des amis belges. Mais le confinement dû au coronavirus le coince en Belgique, sans revenus. Il rencontre alors un certain Momo qui lui propose de vendre de la drogue : il accepte, il reçoit de la cocaïne à vendre à un coin de rue, vente sur laquelle il touchera une commission... mais se fait prendre en flagrant délit par la police.

Arrêté, inculpé, Youcef est finalement écroué et emmené à la prison de Jamioulx, où il a passé les 24 derniers jours. Pour son avocat, cette peine suffit: "je vous demande une suspension du prononcé, ou un sursis simple. Il a déjà fait un peu de prison, à quelques mois près il se retrouvait devant un juge de la jeunesse, puisqu'il vient seulement d'avoir 18 ans, et il n'est qu'une petite main dans un trafic bien plus important. La première chose qu'il fera si vous le libérez, c'est retourner à Paris. Il faut évidemment le croire sur parole, puisqu'on n'a aucune preuve que ce qu'il dit est vrai."

Pour le ministère public, par contre, peu importe qu'il ne soit qu'une "petite main", et peu importe combien de temps il a dealé réellement : il est question de cocaïne. "Il contribue au problème de drogue dans nos rues, par question de principe je requiers donc 18 mois de prison ferme."

Jugement le 24 juillet.