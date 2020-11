Entre ville et campagne, la commune des Bons Villers met un point d'honneur à respecter les deux facettes qui la caractérisent.

Hors de la frénésie des grandes villes, le bourgmestre Mathieu Perin souhaite de la cohérence et n'hésite pas à tenter de nouvelles expériences notamment en matière de mobilité et particulièrement en matière de mobilité douce.

L'un des derniers projets destiné à améliorer la cohabitation des usagers de la route est l'aménagement d'une rue 100 % cyclable. Si les marquages routiers pour les vélos ont été refaits, la commune prévoit un secteur routier où le roi serait le vélo. "Située dans un chemin de remembrement et d’une longueur de 700m, la rue cyclable donne la priorité aux cyclistes qui l’empruntent. Les automobilistes sont limités à 30km/h et ne peuvent plus dépasser les vélos. Cette rue vient terminer une boucle de promenade sécurisée reliant les villages de Frasnes, Mellet et Villers-Perwin. Un véritable gage de sûreté pour les cyclistes au quotidien, ou les familles en balade," explique le bourgmestre.

Cette initiative a aussi pour but de s'inscrire dans un projet plus large de parcours de mobilité douce dans le grand Charleroi.

Si la place des différents usagers de la voie publique est une priorité pour l'équipe du bourgmestre, la manière d'interpeller les citoyens est tout aussi primordiale. Pour ce faire, les autorités locales ont décidé de communiquer de manière originale tout en s'inscrivant dans le quotidien des Bonsvillersois. "Nous allons mettre en place une campagne de sensibilisation à la vitesse sur les poubelles à puces. Nous partons du constat qu'il faut conscientiser les automobilistes à ne pas commettre d'excès de vitesse dans les rues de l'entité. La Commune va donc lancer une action de sensibilisation en distribuant à la population des autocollants rappelant les panneaux de limitation de vitesse "50km/h" et "30km/h". Ceux-ci pourront être placés sur les poubelles à puces. Ainsi, à chaque fois que les citoyens sortiront leurs poubelles, les automobilistes apercevront des rappels de vitesse très régulièrement ! Une action symbolique mais extrêmement importante pour notre entité et ses citoyens. En ce sens, la Commune des Bons Villers investit dans sa sécurité et dans sa mobilité ! "

Originalité, prévention, participation citoyenne, mise en avant d'une région grâce à des chemins aménagés pour la quiétude décrivent la voie que souhaite emprunter une commune aux projets multiples toujours orientés vers le bien-être des Bonsvillersois.