Si actuellement le secteur culturel est en grande difficulté, il est malgré tout soutenu par des initiatives locales qui font plaisir à tout le monde. À Montigny-le-Tilleul à côté de Charleroi, l'équipe de la bourgmestre Marie-Hélène Knoops, par le biais de son échevin de la culture Joseph Corso, a organisé des live sessions d'artistes locaux au Foyer Culturel. "L’idée était de proposer aux artistes (mis à l’arrêt complet des suites de la pandémie de Covid-19) de remonter sur les planches pour des "bulles temporelles" de plus ou moins 45 minutes. Par cette initiative, nous souhaitions soutenir le secteur culturel que l’on sait lourdement impacté par la crise du Covid-19. Nous espérons avoir redonné le sourire aux artistes locaux ainsi qu’à tous les autres qui ont pris part au projet," nous explique-t-on.

Parmi les premières communes à proposer ce type de spectacle en live, c'est aussi toute une équipe de techniques qui a été mobilisée. "Le Foyer culturel de Montigny-le-Tilleul a profité de ses installations afin de mettre à disposition des artistes tout le matériel nécessaire et des conditions techniques optimales. Le tout, en collaboration avec le département informatique de l’administration communale.Ces sessions artistiques sans public ont donc offert l’opportunité aux artistes de Montigny-le-Tilleul de se produire gratuitement sur scène durant une quarantaine de minutes ! Chaque talent est retransmis en direct sur la page Facebook du Foyer culturel de Montigny-le-Tilleul."

Quel que soit leur style ou leurs inspirations, tous les artistes ont pu, via les réseaux sociaux, rester proches du public et celui-ci a pu profiter de concerts gratuitement alors que tous les rassemblements restent proscrits.

Pour la suite, le projet semble avoir pris racine. "Ces "live sessions" ont rencontré et rencontrent encore un franc succès. L’administration communale compte prolonger ce projet tout au long de la phase aiguë de cette crise sanitaire et envisage d’accueillir un public réduit lorsque la situation sanitaire le permettra et ce, dans le strict respect des mesures sanitaires évidemment."

Pour le moment, les concerts sont suspendus jusqu'à avis contraire.