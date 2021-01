Si la bourgmestre de Montigny-le-Tilleul, Marie-Hélène Knoops, a reçu des mains de Jean-Marc Ghéraille, rédacteur en chef de La DH, et du représentant d’AXA la plaque récompensant le projet ayant récolté le plus de voix dans la région de Charleroi, grâce à la candidature de la commune dans la thématique Culture et Patrimoine, elle ne l’a fait que pour le protocole car, pour elle, cette reconnaissance revient de droit à toute son équipe du service animation. Jérôme, Patrick, Cédric, Jean-Yves, David et Geoffrey ont réussi à créer l’événement même à distance.

Leur projet, la diffusion de concerts en live via les réseaux sociaux du Foyer culturel, s’est révélé être plus qu’une réussite.

Alors que le but était simplement d’offrir un bon moment musical à distance compte tenu des mesures sanitaires empêchant tout rassemblement, l’équipe a dû revoir sa copie tant le public s’est montré enthousiaste à suivre les artistes en mal de performance. "Nous n’avions jamais pensé avoir un tel succès. Nous avions, chez nous, toutes compétences requises pour la réalisation de ce genre d’initiative, alors nous avons foncé. Notre surprise a été énorme en termes de vues. Nous pensions réaliser 200 vues et nous en avons fait 70 000. Un chiffre qui compte."

À noter que ces "live sessions" ont rencontré et rencontrent encore un franc succès. Elles ont fait l’objet de divers articles de presse, de reportage sur des chaînes de télévision locales, de nombreux commentaires sur la page Facebook et de dizaines de milliers de vues. L’administration communale compte prolonger ce projet et envisage d’accueillir un public réduit lorsque la situation sanitaire le permettra, et ce dans le strict respect des mesures sanitaires évidemment.

"Par cette initiative, nous souhaitions soutenir le secteur culturel que l’on sait lourdement impacté par la crise du Covid-19. Nous espérons avoir redonné le sourire aux artistes locaux ainsi qu’à tous les autres qui ont pris part au projet !"

Frédéric Ngom