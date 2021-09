En juin dernier, le tribunal correctionnel a attendu Abdoulaye. Mais ce dernier a décidé de ne pas répondre à la convocation et de ne pas se présenter devant la justice. Défaut avait donc été requis contre lui par la substitute Pied.

Après trois ans de vie commune, l’ex-compagne d’Abdoulaye avait décidé de mettre un terme à la relation sentimentale, lassée par les scènes de violences dont elle a été victime… Alors qu’elle espérait enfin trouver le calme, cette dernière a été malheureusement victime d’autres faits de violence de la part du prévenu, qui n’acceptait pas la séparation.

Le 10 novembre dernier, à Péronnes-lez-Binche, Abdoulaye est entré de force dans l’appartement de son ex, avant de la rouer de coups quand son ex a reçu un appel téléphonique de son nouveau compagnon…

Déjà connu pour quatre antécédents, dont une dernière condamnation en 2019 pour coups et blessures, Abdoulaye a échappé à la peine de 18 mois de prison requise par le parquet. À la place, il écope d’un an de prison et d’une amende de 400 euros.