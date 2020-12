À 31 ans, Anthony était jusqu’à présent inconnu de la justice pour des scènes de violences intrafamiliales. Mais sa jalousie et son impulsivité l’ont entraîné à être condamné pour la première fois devant un tribunal correctionnel.

La fin de grossesse d’Angela a été émaillée par de nombreuses disputes au sein du couple qu’elle formait avec Anthony. Lors de deux disputes, Anthony a dépassé les limites en frappant Angela. Le 8 septembre 2019, Angela, alors enceinte de 9 mois, a été victime de coups par son compagnon. Le 8 octobre 2019, trois semaines après l’accouchement de sa compagne de l’époque, Angelo reconnaissait avoir… mordu sa bien-aimée à la suite d’une scène de jalousie. Ce dernier suspectait Angela de le tromper. "Je me suis emparé de son téléphone pour vérifier si elle n’avait pas reçu un SMS d’un gars qu’elle avait rencontré juste avant au magasin. Quand je lui ai demandé qui c’était, elle n’a pas voulu me le dire."

Lors de cette seconde scène, Anthony avait affirmé avoir été victime d’une gifle et d’une morsure par la mère de famille. Mais les éléments du dossier démontraient tout le contraire. De plus, un témoin anonyme avait alerté la police, confirmant une pluie de coups portés par Anthony sur Angela. "C’est impossible qu’il ait vu quoi que ce soit. Mon véhicule faisait écran et en plus, c’est une connaissance à la victime", justifiait le trentenaire, qui semblait avoir réponse à tout.

La substitute Vanhollebeke avait requis une peine de 18 mois de prison ferme. Finalement, Anthony s’en sort plutôt bien avec une suspension probatoire du prononcé de 3 ans. Trois années durant lesquelles il devra continuer et mener à terme son suivi psychiatrique.