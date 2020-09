À première vue, Jimmy n’a pas l’air violent et de démarrer au quart de tour. Pourtant, dès qu’il voit rouge, Jimmy se transforme et devient méconnaissable, peu importe si c’est la police ou sa compagne qui se trouve en face. La colère atteint même un point de non-retour lorsque Jimmy soupçonne Ludivine, son ex-compagne, de voir d’autres hommes.

Le 10 octobre 2019, Jimmy se pose des questions sur sa relation avec Ludivine. Pour être définitivement fixé sur la fidélité de Ludivine, Jimmy demande à Ludivine de fouiller son GSM. Ce que refuse cette dernière. S’en suit une scène de course-poursuite à pied, dans une sandwicherie d’abord, pour se terminer à l’intérieur de l’école des enfants du couple à Gosselies. La secrétaire de l’école fait appel à la police et accueille Ludivine, apeurée par le comportement de Jimmy.

Ce dernier regagne tranquillement son domicile avec le GSM de sa compagne qu’il est parvenu à lui arracher de ses mains. Le trentenaire ne s’est pas calmé et voit rouge lorsque les deux policiers interviennent chez lui, pour l’interpeller. Fou de rage, Jimmy insulte les policiers, refuse de se faire menotter et donne un coup de coude et un coup de poing à l’un des policiers. La résistance de Jimmy est tellement féroce que les policiers sont obligés de le gazer pour enfin le maîtriser.

Aujourd’hui, le couple est séparé. La substitute Pied requiert une peine de travail, estimant cette mesure de faveur adéquate pour sanctionner les premiers faits correctionnels de Jimmy, inconnu du tribunal jusque-là.

Jugement attendu pour le 7 octobre prochain.