Durant une dizaine d’années, Jérôme a partagé la vie de Sandy avant de connaître une fin de relation houleuse. Jérôme a eu du mal à accepter la relation. Encore plus lorsqu’il a remarqué que son ex-compagne a rencontré Jason, lors d’une soirée. Jason a confirmé qu’il s’agissait d’une simple relation amicale. Jérôme, lui, soupçonnait plus et s’est donc emporté sur son rival.

Le 15 septembre 2019, Jérôme montre ses intentions via des messages vocaux et menace également de cramer la voiture de Jason. « Je vais te fumer, je vais t’allumer, regarde devant et derrière, je vais t’ouvrir la panse en deux. »

Quelques heures plus tard, vers minuit, Jérôme passe finalement à l’acte en boutant le feu à la VW Polo de Jason à Gilly avant d’être interpellé.

Vu la gravité de la scène et des possibles conséquences dramatiques qu’aurait pu provoquer l’incendie aux habitations toutes proches, le parquet avait refusé d’octroyer une suspension du prononcé à Jérôme. Finalement, ce dernier écope d’une peine de travail de 140 heures. Si la peine de travail n’est pas exécutée dans son intégralité, Jérôme purgera une peine de 15 mois de prison.