En couple durant une dizaine d’années, Sandy et Jérôme ont connu une fin d’histoire chaotique avant de mettre un terme définitif à leur relation. Ce que Jérôme a eu du mal à accepter. Encore plus lorsqu’il a remarqué que son ex-compagne a rencontré Jason, lors d’une soirée. De l’aveu même de Jason, lui et Cindy ont été simplement amis. Jaloux, Jérôme, qui soupçonne lui une relation sentimentale entre les deux, s'en prend à Jason.

Le 15 septembre 2019, Jérôme monte d'abord en température en importunant Jason. Il lui laisse des messages vocaux, laissant présager le pire. « Je vais te fumer, je vais t’allumer, regarde devant et derrière, je vais t’ouvrir la panse en deux. » Dans les mêmes messages, Jérôme menace également de venir brûler la voiture de Jason…

Quelques heures plus tard, vers minuit, Jérôme passe finalement à l’acte en boutant le feu à la VW Polo de Jason à Gilly avant d’être interpellé puisqu’il a été reconnu par Jason lui-même et filmé, avec d’autres comparses, autour de la Polo. Le parquet ne souhaite pas que Jérôme obtienne une suspension du prononcé, vu la gravité de la scène et des possibles conséquences dramatiques qu’aurait pu provoquer l’incendie de la voiture aux habitations toutes proches. Une peine de travail de 200 heures est requise à la place. Jugement pour le 3 mars prochain.