À cause d’un ras-le-bol général et de son état dépressif, Vincent a pourri la vie de sa femme et de son fils. Il est soudainement devenu violent et jaloux. Condamné à deux ans de prison, Vincent a quand même obtenu un sursis probatoire.

À voir Vincent et Nathalie arrivant main dans la main au tribunal correctionnel de Charleroi lors de la précédente audience, difficile de s’imaginer le calvaire vécu par l’épouse. Pourtant, entre 2016 et 2019, Vincent a connu ce que l’on peut appeler une traversée du désert sur le plan psychologique. "Il y a eu une accumulation de tout. Je me suis senti délaissé après plusieurs années de mariage. J’ai eu une dépression, mais aujourd’hui, je veux tourner la page." Nathalie et son fils ont subi le changement d’humeur de Vincent.

Devenu jaloux, paranoïaque et violent, Vincent a harcelé et frappé son épouse. Le fiston, lui, a été menacé par son père avec une hache. Parano, Vincent planquait un enregistreur audio dans le sac à main de Nathalie pour surveiller ses moindres faits et gestes. "Ensuite, il écoutait les enregistrements et demandait des comptes à son épouse sur ses activités", expliquait le substitut Bouilliez.

Vincent, qui contestait avoir utilisé son joujou pour enregistrer les ébats sexuels de son fils, a finalement été acquitté de cette prévention. Pour les autres faits, une peine de 18 mois de prison avait été requise contre Vincent. Un sursis probatoire était également fortement conseillé pour poursuivre le suivi psychologique entamé.

Lors de la première audience de l’année, Vincent a été condamné à 2 ans de prison. Pendant 5 ans, ce dernier devra se tenir à carreau et mener à son terme son suivi psychologique s’il ne veut pas aller en prison.