La jeune femme, née en 1996, reconnaît avoir frappé son ex-compagnon. Leila explique avoir été en manque de cocaïne ce jour-là.

Leila, mère de deux enfants, a connu des déboires dans sa vie. La jeune femme a notamment plongé dans la consommation de cocaïne. « Je consommais deux à trois grammes par jour, soit pour 120 euros par jour », précise-t-elle.

Le 28 mai 2018, à Courcelles, Jamal fait appel à la police. L’ex-compagnon et père d’une des filles de Leila, affirme avoir été victime de coups par sa copine après avoir refusé une relation sexuelle. Quand la police débarque sur les lieux, l’appartement est en désordre. Plusieurs mobiliers sont détruits. Jamal a été blessé au visage, après avoir reçu une assiette. La cave de l’habitation est aménagée pour consommer de la cocaïne.

Jamal a également eu les nerfs du bras sectionné en tentant de récupérer son téléphone par une vitre brisée. Leila lui a saisi le bras pour le secouer dans tous les sens. La mère de famille ne conteste pas non plus un vol par effraction, deux mois plus tard, au domicile d’une voisine vivant à l’étage supérieur.

Le ministère public a requis une suspension probatoire du prononcé avec une formation de la gestion de la violence et un suivi pour la consommation de produits stupéfiants. Heureusement pour Jamal, la relation amoureuse de quatre ans a définitivement pris fin. Jugement pour le 16 septembre prochain.