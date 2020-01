Après les sélections, c'est à Tubize que le Carolo ira s'entraîner.



C'est un rêve éveillé que vit actuellement Jason Demarthe. Ce carolo originaire de Roux a été sélectionné pour faire partie de l'équipe nationale de foot et rejoindre ainsi les Specials Devils.

Au départ du projet le désir de l'URBSFA (Union Royale Belge des Sociétés de Football Association) et Specials Olympics Belgium de s'investir dans le football pour les personnes souffrant d'un handicap mental en Belgique. Les deux organisations ont décidé de collaborer pour entraîner les joueurs sélectionnés et les ont accompagnés dans quelques tournois internationaux de football et de futsal. Parmi la quarantaine de joueurs retenus, une partie de ces athlètes aura pour mission de représenter la nation au jeux mondiaux de Berlin en 2023.

Ce dimanche, Jason et ses coéquipiers intégreront le camp d'entraînement de Tubize pour un premier entraînement en public devant leur famille, leurs amis mais aussi sous les yeux du sélectionneur national Roberto Martinez.