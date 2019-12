Priscillia Bogaert nous a appelés, jeudi matin, en découvrant le compte rendu de l’audience qui l’oppose à son ex. "Il fallait que je prenne la parole. Mon ex-compagnon, il faut vivre avec lui pour voir son vrai visage" , témoigne la jeune mère, oscillant entre la colère et les larmes. "Je l’ai quitté parce qu’il me frappait régulièrement, se droguait, buvait. Et aujourd’hui j’apprends qu’on veut requalifier les faits, une tentative de meurtre à la machette, en coups et blessures ? Et qu’on abandonne les charges pour avoir laissé mon bébé, seul, abandonné à Anvers ? Qu’on ne veut pas retenir les charges de kidnapping contre mon ex qui a pris mon bébé de force après m’avoir tabassée… soi-disant parce qu’à ce moment-là le jugement qui me donne la garde complète de ma fille n’était pas encore délivré ? J’en fais encore des cauchemars, trois ans après. Je vis dans la peur depuis des années, et le ministère public dit qu’il ne s’oppose pas au sursis alors que mon ex n’a pas arrêté de dire qu’il allait me tuer, qu’il allait me retrouver et me faire violer par des copains à lui, qu’il allait me brûler ? Je vis dans la peur, tous les jours, de le voir débarquer pour me prendre ma fille, comme il l’a fait ce soir-là. Je ne comprends pas cette justice."

Un retour en arrière s’impose. En 2017, la petite Grace disparaît et Priscillia, la mère, a reçu un coup de machette dans le bras et la jambe, des coups de poing sur le visage. Elle jure que c’est son ex, Jordy, le père de Grace, qui a fait le coup. Elle se trouvait alors dans un camping à Estinnes, après s’être enfuie avec son enfant pour échapper à son ex. Branle-bas de combat général en Belgique pour retrouver le bébé, quand un passant à Anvers finit plusieurs jours plus tard par entendre des pleurs à côté d’un buisson, et trouve la petite, abandonnée là.

Le père, Jordy, niait tout en bloc. Ce soir-là, il était resté chez lui et n’avait d’ailleurs plus vu sa fille depuis plusieurs semaines. Pourtant, à l’audience ce mercredi, il dit avoir été sur place pour avoir une discussion, qu’il y a eu une dispute et qu’il a pris un couteau, mais qu’il n’avait pas l’intention de faire du mal à qui que ça soit. Qu’est-ce qui a changé ? "J’avais son ADN sous mes ongles après l’attaque, et la police a retrouvé chez lui une machette avec mon sang, c’est peut-être ça , nous dit la mère. Mais il a pourri notre vie, à ma fille et à moi. On ne peut pas accepter qu’il soit libre, il risque de me retrouver et de me tuer. C’est quelqu’un de dangereux. Je suis traumatisée. J’espère que le juge saura faire la part des choses." Contactée ce jeudi, l’avocate de Jordy n’a pas donné suite.

Concernant l’aspect juridique : régulièrement, des tentatives de meurtre sont requalifiées en coups et blessures. C’est notamment l’intention de donner la mort, ou pas, qui joue : ici, le ministère public fait le pari que Jordy ne voulait pas tuer Priscillia ; il a d’ailleurs eu l’occasion de le faire. Quant au kidnapping, il est le père, avait le droit de voir sa fille, et Priscillia ne pouvait pas s’enfuir avec elle non plus. Dura lex, sed lex. Pour le sursis, enfin, il accompagne une peine quand on estime que le cas ne justifie pas la prison ferme, mais oblige à respecter des mesures fixées dans le jugement. Ici, c’est quatre ans de prison qui ont été requis, sans s’opposer au sursis. Le mot de la fin reviendra au tribunal le 5 février prochain.