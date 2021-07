Comme révélé ce mercredi matin par nos confrères de La Nouvelle Gazette, le corps sans vie de Jean D., 62 ans, a été découvert mardi matin, vers 8h30, au sein du logement qu’il occupait sur l’avenue Paul Pastur à Bouffioulx. C’est le propriétaire des lieux qui a fait la macabre découverte après s’être inquiété de ne plus avoir la moindre nouvelle de son locataire depuis quelques jours. « Il ne l’avait plus vu depuis vendredi dernier. Il s’est donc rendu sur place et a jeté un œil par la fenêtre, découvrant la victime inanimée sur le sol », explique Daniel Marlière, substitut du procureur du Roi.

Aucune trace de criminalité

Rapidement, la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes et le labo se sont rendus sur place pour dresser les premiers constats d’usage. Un médecin légiste s’est également penché sur le corps de la victime, décédée depuis au moins 48 heures lorsque les autorités ont été alertées. « D’après un premier rapport et sur base de l’examen externe du corps, il n’y a aucun élément de criminalité qui a été relevé. La porte d’entrée de l’habitation n’était pas non plus fracturée. »

Pour l’heure, la thèse criminelle n’est pas retenue. Un scanner post-mortem qui aura lieu demain a été sollicité pour relever l'existence ou non de possibles fractures ou autres.