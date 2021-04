Jean-François, "Flèche" pour ses copains, a 49 ans et a été amputé d'une jambe. Ces derniers temps, il a dû plusieurs fois ramper pour rejoindre son logement, dans la Cité des Pavillons à Anderlues. Il habite au premier étage du bloc 10... où l'ascenseur est en panne depuis mars!

"Je dépends de deux copains qui peuvent me descendre ou me monter, mais quand ils ne sont pas là je dois me débrouiller", nous explique-t-il. "Hier encore, j'ai dû monter sur les fesses. Je vous dis pas l'état de propreté de la cage d'escalier, entre l'urine de chien et les crachats, je suis bon pour me laver et me changer une fois chez moi."