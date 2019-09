Il s'agit d'une reconnaissance pour un travail de mise en avant de la Wallonie, pour avoir contribué au mieux-être de la collectivité et s'affirmer comme ambassadeur de l'excellence et du dynamisme wallon. "Principalement pour l'aéroport, j'imagine, mais aussi mon long parcours en Wallonie, et mon implication dans les associations. C'est original pour un mec qui avait tapé dans un ballon un jour", confie un Jean-Jacques Cloquet amusé.

Il est un des dix-huit médaillés de cette année, et rejoint donc Eric Domb, également directeur à Pairi Daiza, au rang d'officier du Mérite wallon.