De l’aveu même du juge Davio, le casier judiciaire de Jean-Jacques présente de fameuses condamnations. Et ces antécédents ont une conséquence importante puisque ce dernier ne peut plus obtenir un sursis simple ou probatoire. Ce jeudi, Jean-Jacques comparaît une nouvelle fois devant la justice pour une scène de coups et blessures en décembre 2019, à Ham-sur-Heure/Nalinnes.

En couple avec Christelle, plus jeune que lui, Jean-Jacques a découvert une face sombre de sa compagne dont il ignorait l’existence. "Elle a commencé à boire et à se droguer tous les jours. Elle déconnait." Le jour des faits, le compagnon dit avoir été contraint de maîtriser Christelle. "Elle faisait une crise d’alcool et cassait tout dans la maison. Je l’ai saisie par les épaules et je lui ai mis la main sur sa bouche."

Sans surprise, dans le camp adverse, Christelle tient un discours totalement différent. Cette dernière affirme même avoir été victime de la violence de son chéri à plusieurs reprises lors de la relation. « Quand elle n’était pas d’accord ou qu’elle n’allait pas dans son sens, il pétait les plombs », explique la substitute Marr en reprenant les propos tenus par Christelle.

D’après la substitute du procureur, Christelle a bel et bien été victime de coups. "Et elle est parvenue à faire appel à la police lorsqu’il a été aux toilettes." Une peine d’un an de prison est sollicitée contre le quinquagénaire, déjà connu pour des antécédents spécifiques. Jugement dans un mois.