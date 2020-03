Interview de Jean-Louis Delaet, président de la commission odonymique de Charleroi.

Le 24 février, nous revenions sur la présence des noms de femmes dans les rues de Charleroi (2 % en 2018, contre 18 % pour les noms d’hommes). Nous avions pour cela rencontré Jean-Louis Delaet, président de la commission odonymique en charge de trouver de nouveaux noms pour les rues qui font doublon au Pays noir.

Voici son interview complète, qui revient également sur la façon dont ont été choisies les propositions de changement de noms de rue.

- Comment en arrive-t-on à une liste de noms de rue qui n’est pas assez peuplée, au goût de beaucoup, par les femmes ?

"Il y avait 386 doublons suite à la fusion des communes. Charleroi est une des dernières villes à faire ce travail, parce que la fusion de 15 communes était importante. Avant, on donnait souvent des noms de personnes à une rue, ce qu’on essaye de limiter aujourd’hui. Le travail colossal a commencé en 2012, quand l’échevine Françoise Daspremont a mis en place la commission odonymique pour faire des propositions à la Ville. Il y a eu une large consultation citoyenne, et déjà là très peu de noms de femmes sont ressortis, et on s’est efforcé, quand ça faisait sens, de les retenir. Il faut aussi savoir que notre mission était de faire le tri dans les noms proposés, en se basant sur la renommée internationale de Charleroi, la mise en valeur du lieu et en donnant une image de modernité. L’égalité femmes-hommes n’a jamais été clairement énoncée."

- Mais vous comprenez les critiques qui disent qu’il n’y a pas assez de noms de femmes ?

"La commission est composée d’historiens, de représentants de divers conseils consultatifs, dont les jeunes et l’égalité femme-homme. Ces deux précis ont brillé par leur absence durant six ans… Néanmoins, nous avons tenté de trouver des noms féminins, parce que la modernité signifie aussi être à l’écoute des changements de mentalité et de société. Mais en ayant peu de propositions citoyennes allant dans ce sens, pas de propositions du conseil consultatif égalité femme-homme et cette règle qui dit qu’il faut attendre 50 ans après la mort de quelqu’un pour donner son nom à une rue, on a été limités. Et il faut noter qu’on a limité les noms d’hommes aussi, attention, on a préféré des événements, des lieux-dits, etc."

- Une des critiques, c’est aussi que vous n’auriez pas voulu chercher des femmes.

"Je ne suis pas d’accord. Jules Destrée est devenu Marie Danse, son épouse. Pour la verrerie, on a choisi Hortense Hocquemiller, maîtresse du verre à Jumet et Lodelinsart. Et Fernande Volrar, une résistante qui a été décapitée en 1944. On a aussi rendu hommage à Marguerite Yourcenar, qui était une Cartier de Marchienne, en donnant son nom réel à une rue : de Crayencour. Il y a aussi Louise Michel, une communarde française, Lucie Dejardin, militante socialiste liégeoise et Marie Mineur, militante féministe du milieu ouvrier. Sans parler des résistantes comme Louise de Bettignies, des déportées comme Fania Zylberblat. Et pour une rue qui pose problème à côté de l’aéroport, on a proposé Hélène Dutrieu, la première pilote belge, de Tournai. Moi, je vois cela comme un début de renversement de tendance, c’est loin de rétablir l’équilibre, mais on ne peut pas dire qu’on ne voulait pas changer les choses. Sans parler du fait que de nombreuses femmes qu’on aurait aimé honorer ne sont pas décédées depuis plus de 50 ans… Et je le rappelle, notre mission n’était pas de rendre les noms de rue égalitaires, mais de faire sens."

- Pour autant, vous seriez prêts à vous y pencher, trouver plus de noms féminins ?

"Pour les doublons, notre travail est fini, même si le conseil les valide par petits lots. Mais si le collège communal veut accentuer la présence de noms de femmes pour les quelque 200 noms de rue qu’on pourrait éliminer, qui ne sont pas des doublons directs mais qui pourraient être changés par clarté, éviter qu’une rue et une avenue aient le même nom par exemple, nous serions preneurs. Et cette fois, que le conseil consultatif égalité femme-homme participe aussi…"