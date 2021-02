Il y a presque un an, le 7 mars 2020, la vie de Jean-Marc De Bernardo, un habitant de Fontaine-l’Evêque de 50 ans, a pris un tout autre sens. "J’ai eu un accident de moto entrant chez moi. J’ai eu la clavicule et trois côtes cassées. J’ai été mobilisé durant deux mois. C’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que de simples gestes de la vie quotidienne peuvent devenir très compliqués avec un léger handicap" ,raconte Jean-Marc. Il est conscient que son accident aurait pu être plus grave. "C’est à ce moment-là qu’on se rend compte que la vie peut aller vite", poursuit-il.