C’est avec le visage fatigué et rongé par la culpabilité que Joëlle se présente à la barre du tribunal correctionnel pour s’expliquer sur des faits particulièrement graves puisqu’on lui reproche une scène de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort de Jean-Paul, son ex-compagnon, sans intention de la donner. À la suite d’une chute dans les escaliers, ce dernier a perdu la vie.

Pour le ministère public, cette chute a été provoquée par Joëlle. Le 6 septembre 2018, à Charleroi, Jean-Paul s’est rendu au domicile de Joëlle. Après une longue relation, les deux personnes sont séparées depuis peu. Mais Joëlle appelle son ex pour le voir. D’après Me Lambot, l’avocate de Joëlle, sa cliente voulait régler un différend financier.

La situation s’envenime rapidement, notamment à cause de l’alcool. Joëlle a consommé sans cesse depuis plusieurs jours et Jean-Paul a 3,58 gr d’alcool par litre de sang. Sur le palier en haut des escaliers, Joëlle « invite Jean-Paul à quitter les lieux en effectuant une très légère poussée ». Mais Jean-Paul chute et dévale les escaliers. Pris en charge par les secours pour un important traumatisme crânien, Jean-Paul se fait opérer et meurt peu après...

Auditionnée à l’époque des faits, Joëlle parlait bien d’une poussée. Mais ce vendredi, le quadragénaire revient sur ses propos. Même son fils, également présent en haut des escaliers, confirmait avoir vu sa mère pousser Jean-Paul. Une peine de 3-4 ans de prison a été requise par le parquet pour marquer la gravité des conséquences. Un sérieux sursis probatoire pour gérer l’alcoolisme de Joëlle est conseillé. « Le geste est voulu, mais pas les conséquences. »

La défense insiste sur l’octroi d’un sursis simple le plus large possible, tout en demandant au tribunal correctionnel de tenir compte de la violence subie au quotidien par Joëlle. « Entre 2016 et 2018, il y a eu 25 interventions policières pour violences conjugales. La victime avait un casier relativement important pour des violences sur de tierces personnes. Il était violent avec les femmes, dont ma cliente. »

Jugement pour le 16 avril.