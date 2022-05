Comme l'a justement rappelé la substitute Di Vincenzo, en début de réquisitoire, il s'en est fallu de peu pour que ce terrible dossier d'extorsion, de vol avec violence et de tortures soit évoqué devant une Cour d'assises avec la mort d'un homme. En réalité, il s'en est fallu de quelques minutes.

La nuit du 27 au 28 mai 2020, Jean a été abandonné comme un moins que rien devant le CHU Marie Curie de Lodelinsart. Il est passé 1h du matin quand le sexagénaire est pris en charge par des ambulanciers.



Nu et en état d'hypothermie, Jean vient d'être lâchement abandonné par Karolan, Cathy et Laurent. Le trio se trouvait à bord de la Dacia du beau-père et compagnon des deux prévenues quand ils ont enfin jugé bon de le déposer à l'hôpital. Durant cinq heures, Jean vient de vivre un calvaire sans nom dans l'appartement de Cathy, à Charleroi-Nord.



Des coups de couteau et des brûlures

Pour son argent, mais pas que

À quelques minutes près, Jean perdait la vie à la suite des graves blessures qu'ils présentent : des côtes cassées, des traces de coups de couteau à steak, des traces de brûlures (notamment sur les parties génitales), des contusions et des signes d'un AVC. Fort heureusement pour l'enquête judiciaire, l'homme blessé parvient à donner l'identité de ses trois bourreaux. Karolan, Cathy et Laurent sont privés de liberté avant d'être placés sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre.La police de Charleroi, aviséé des faits par le CHU Marie Curie, se rend au sein de l'appartement de Cathy, là où les scènes de violences ont eu lieu., précise le parquet. Bref, l'état des lieux témoigne des actes de cruauté infligés à Jean.Pourquoi avoir torturé l'homme entre 19h et 1h du matin ? Une question d'argent, d'où l'extorsion d'un de plus de deux milles d'euros. Mais également une supposée attitude déplacée envers Karolan et sa petite fille., confirme la mère de famille.

Le trio a donc mis en place un traquenard au sein de l'appartement pour prendre au piège Jean. « Ils lui ont fait croire que Karolan n'était pas là pour qu'il vienne. Mais quand elle est revenue après avoir été chercher de l'alcool, Jean a voulu partir. Mais la porte était fermée à clé, avec la clé cachée. »

La suite, on la connaît. Karolan assène des coups de couteau à son beau-père, Cathy lui brûle le sexe et Laurent pose le briquet tout chaud sur le haut du corps.



Aucune empathie, rien

Devant le tribunal correctionnel, l'instruction d'audience a laissé place à un mauvais sketch. Alors que les trois prévenus avaient admis une partie des actes, aujourd'hui plus rien ! Karolan prétend ne pas avoir torturé Jean et Cathy explique avoirpar les événements sans réagir, sauf quand elle a conduit alors qu'elle ne sait pas conduire pour. Laurent, lui, était aussi sous le choc de la scène, mais a pris le temps d'appeler ses filles,au lieu d'alerter les secours.Compte tenu de l'absence de regrets, de prise de conscience, et desde Karolan, le parquet a requis deux peines de prison : 10 ans pour Karolan, considéré comme la meneuse, et 9 ans pour les deux autres. Du côté de la défense, ce sont des sursis et une diminution des peines qui ont été sollicités. Jugement le 30 mai.