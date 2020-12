Vendredi dernier, Philippe, un père de famille et une personne appréciée de tous, a perdu la vie lors d’une altercation sur la place de la Perche, vers 19h, à Jumet. Le quinquagénaire a été victime d’un coup de couteau au cou, qui lui a sectionné la jugulaire.



Rapidement, les policiers ont récolté de nombreux témoignages, notamment celui de l'ami de Philippe présent au moment de l'altercation et blessé à la main par l'agresseur, qui ont permis d'identifier le principal suspect. Jean-Yves V., 47 ans, sans domicile fixe, vivait dans une tente non loin des lieux. Il a été interpellé quelques heures seulement après le meurtre.



Avant ce coup fatal, Philippe avait eu une première altercation, verbale, avec Jean-Yves V. Ce dernier a été placé samedi sous mandat d’arrêt pour meurtre, coups et port d’un couteau. Jean-Yves V., bien connu dans le monde folklorique local, a déjà été condamné par le passé pour des faits de violence. Il reconnaît les faits, mais conteste l’intention de donner la mort à Philippe.



Sur les réseaux sociaux, un mouvement a été lancé par les proches de l’inculpé : "Libérez Jean-Yves". Dans le même temps, les proches de Philippe A. ont créé une page Facebook "Hommage et justice pour A. Philippe". Ces derniers expriment leur tristesse et annoncent déjà "faire en sorte que justice soit faite".

Ce jeudi, Jean-Yves V. a comparu pour la première fois devant la chambre du conseil de Charleroi. Sa détention préventive a été, sans surprise, prolongée pour un mois. Le parquet de Charleroi nous apprend que les résultats des analyses toxicologiques prélevées sur Jean-Yves V. sont toujours inconnus. Il n’est pas impossible que le SDF se trouvait sous l’influence de la boisson au moment de l’altercation fatale à Philippe.