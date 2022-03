Mehdi, qui termine sa rhéto avec des capacités sous-estimées, devient vedette des réseaux sociaux grâce à un chien rencontré dans une ruelle; s’en suivront des tensions avec les amis, des disputes avec les figures parentales et des conflits avec le "tiktokeur" le plus populaire du quartier. Créée par Tristan Moreau, que toute une génération connaît comme Fred, celui de son chien Samson, et produite, dès lors, par Studio 100 et Bardaf! productions, la série Tik Dog vient de débarquer sur Auvio et YouTube. Quelque 800 vues en moins d’une semaine, c’est plus qu’un bon début pour ce programme qui révèle plusieurs jeunes comédiens et comédiennes. Parmi eux, le carolo Jérémy Druaux, qui, du haut de ses 19 ans, crève le petit écran dans le rôle de Cameron, le meilleur pote de Mehdi.