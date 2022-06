L. C.

En mars dernier, Jérôme s'est retrouvé dans une situation financière délicate. Une saisie sur salaire l'a, selon lui, poussé à commettre deux vols. « Je n'avais pas le choix. J'avais 0 euro sur mon compte bancaire. C'est la seule solution que j'ai trouvée. »

À deux reprises, Jérôme a volé du carburant. Une première fois après avoir repéré un bulldozer sur un chantier à Montignies-sur-Sambre. Une seconde fois dans le zoning industriel où il travaille. Et pour agir, Jérôme avait le matériel nécessaire : deux bidons et un tuyau d'arrosage pour siphonner le carburant.



« Les temps sont durs pour tout le monde »

Pour le substitut Maschiet, les difficultés financières ne sont pas une excuse. « J'entends les difficultés du prévenu. Mais les temps sont durs pour tout le monde. Vous vous imaginez si tout le monde se met à voler si on a des difficultés. » Pour une première devant un tribunal correctionnel de Charleroi, Jérôme risque une condamnation. Le parquet ne s'oppose toutefois pas à lui octroyer une chance via une peine de travail.Sans avocat, Jérôme ne souhaite pas la peine de travail et préfère un sursis.Jugement pour le 21 septembre.