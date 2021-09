Karim Chaïbaï se fixe de nouveaux objectifs pour 2022

En charge des Sports et de la Jeunesse, l’échevin Karim Chaïbaï clôture la série de rentrée de la DH Charleroi. En 2022, la gratuité des activités sportives et jeunesse va encore gagner du terrain.

-Comment s’annonce votre rentrée ?

-Elle a commencé au début des vacances scolaires d’été (rires) : séances de ciné en plein air dans les cinq districts, stages sportifs gratuits, opération Enjoy in C, district cup. J’ai fait le compte : nous avons touché 2.000 jeunes en juillet et en août, c’est-à-dire plus que jamais. Nous avons eu la chance d’échapper à la pluie à chacun de nos rendez-vous, ou presque ! Comme tout a bien marché, je me suis imposé un devoir de rentrée : réfléchir à une réédition l’an prochain, avec une offre encore renforcée si c’est possible !