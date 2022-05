Les cris d'encouragements et les tifos sont attendus en nombre sur la Place Verte à Charleroi pour une nouvelle édition de Younited Cup.

Au cœur d'installations spécialement destinées à la pratique du ballon rond, les amoureux des beaux gestes et du fair-play pourront ovationner, ces 4 et 5 mai, des équipes de jeunes et des équipes composées de personnes en dynamique d'insertion.

Le mercredi 4 mai ce ne sont pas moins d'une dizaine d'équipes qui défendront leur institution. En effet, si le jeudi 5 mai a lieu le "main event" avec le tournoi phare rassemblant 17 équipes composées de personnes en dynamique d'insertion c'est tout un projet sportif et social qui sera sur la plus haute marche du podium.

Le 5, les associations de jeunesses proposent déjà des matches. "Nous avons choisi d'étendre le tournoi au secteur de la jeunesse tout en assurant une transversalité avec la Younited Cup. Les joueurs de l'équipe de Charleroi ont reçu une formation pour arbitrer les matches des jeunes. Non seulement les joueurs/ arbitres ne seront pas simplement des spectateurs mais ils seront en plus des acteurs de l'amélioration de leur condition en assurant un service à la communauté," explique Frédéric Lenoble, éducateur au pôle "sport pour tous".

La démarche de proposer 2 jours de fête du football en centre-ville s'inscrit en droite ligne avec le projet de "Sports pour tous" porté par Karim Chaïbaï, Echevin de la Jeunesse et des Sports de la ville de Charleroi.

A ce titre, il quittera le terrain politique pour retrouver le terrain de foot où, aux côtés de l'équipe de représentant Charleroi, il tentera de faire jouer le talent collectif dans un match de gala qui opposera Charleroi aux 21 du Sporting de Charleroi.

"Si des jeunes qui ne sont pas encore inscrits souhaitent jouer, ils peuvent nous trouver et ils monteront sur le terrain pour participer également à la grande fête du foot," conclut Frédéric Lenoble.