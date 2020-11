Jonathan De Cesare, artiste peintre carolo, a été engagé pour une semaine par l'illustre quotidien français "Le Figaro". Ce lundi 16 novembre, il a même fait la Une du journal.

Il y dessinera, pendant six jours, des illustrations d'un reportage au long cours réalisé par la journaliste Soline Roy dans le combat quotidien de l'hôpital de Valenciennes contre le Covid-19.

"J'ai été pris pour une semaine, un dessin par jour", se réjouit Jonathan De Cesare. "J'aimerais travailler comme illustrateur, avec mon passé de journaliste et ma vision de photographe. Je me suis dit : pourquoi ne pas proposer ? Et mon mail est visiblement arrivé pile au bon moment, puisqu'ils allaient lancer une série de reportages dans cet hôpital de Valenciennes sans pouvoir prendre de photos." Il avait, au début du mois, commencé une série de dessins sur les infirmiers, belges cette fois. C'est sur base de ces dessins qu'il a été casté, selon lui.

© De Cesare

Tous les jours, la journaliste lui raconte ce qu'elle a vu dans l'hôpital, et il en fait une illustration : "c'est difficile, parce que je dois tout imaginer. Là par exemple, elle est allée dans le labo de prélèvement et les photos sont strictement interdites. Elle m'a tout expliqué, et je dois le dessiner du mieux que je peux."