Jonathan est loin d’être le Pablo Escobar de Chimay, mais cela ne l’empêche pas d’être poursuivi ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour la détention de cocaïne et d’héroïne entre avril 2019 et avril 2021. À ses côtés, on retrouve Safi. Ce dernier est également suspecté d’avoir détenu ces deux substances, mais aussi de les avoir vendues durant un an.

Le client qui revendait par la suite

Comme de coutume dans ce type de dossiers, c’est via une information anonyme que les policiers de la zone Botha sont parvenus à mettre en lumière l’activité illicite de Jonathan. Ce dernier se rendait quotidiennement à Charleroi pour se fournir en drogues auprès de… Safi, son dealer attitré et qui considère Jonathan comme son plus gros client.

Ensuite, Jonathan revendait sa marchandise à ses clients depuis son domicile à Chimay. Les deux hommes ne présentent pas d’antécédent judiciaire. Mais le parquet souhaite marquer le coup en requérant des peines de 24 et 30 mois de prison…

Les deux avocats de la défense plaident le sursis simple pour leurs clients. D’un côté, Jonathan s’est lancé dans la vente de produits stupéfiants pour financer sa grosse consommation d’héroïne et de cocaïne (4 g d’héroïne et 1 g de coke/jour). Tandis que Safi s’est lancé dans le business à cause du Covid… Jugement dans une semaine.