Jonathan, 28 ans, est un gros consommateur de cannabis. Mais sa situation financière ne permet pas de gâter ses deux enfants âgés de 2 et 5 ans comme il le voudrait. Alors, pour obtenir de l’argent facile, Jonathan décide de lancer son petit business de vente de cannabis. Entre le 1er juillet 2019 et le 22 janvier 2020, Jonathan vend sa marchandise depuis son domicile à Charleroi.

Mais Jonathan sait se montrer prévoyant. Pour éviter d’éveiller les soupçons dans le quartier, le jeune père de famille décide de faire appel aux grands-parents de sa compagne pour l’aider dans son business. Marcel et Yvette, 63 ans, acceptent de planquer la marchandise chez eux à Farciennes, et de le transporter à Jonathan pour qu’il puisse effectuer ses ventes. Marcel et Yvette sont également chargés de la trésorerie, en récupérant l’argent des ventes.

Cette petite organisation familiale prend finalement fin le 21 janvier dernier lorsque la police, informée d’un possible trafic, surprend deux clients sortants du domicile de Jonathan. Les grands-parents sont également interpellés au volant de leur Audi A4. "On retrouve quand même 1.970 euros dans le sac à main de la grand-mère et 109 gr de cannabis à la place de la roue de secours", précise le ministère public, qui se permet même de "féliciter" l’ingéniosité de Jonathan. "C’était bien joué de la part du prévenu, car deux grands-parents, sans casier judiciaire, n’éveillent pas les soupçons."

Les trois prévenus, sans antécédent correctionnel, reconnaissent avoir participé au trafic pour donner une meilleure vie aux enfants. Marcel explique tout de même avoir été soulagé d’être pincé par la police. "Ils étaient mal à l’aise de devoir planquer « la salade » chez eux. Le grand-père admet avoir accepté ce rôle par peur de Jonathan, qui l’avait déjà frappé auparavant", signale Me Laurent, avocat des grands-parents. Ces derniers recevaient, par mois, entre 100 et 200 euros.

Une peine de deux ans de prison a été requise contre Jonathan, le vendeur. Pour Marcel et Yvette, une peine de 12 mois de prison a été requise. Jugement le 1er février.