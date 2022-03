L. C.

Si la police est intervenue au domicile du couple à Pont-à-Celles, c'est pour mettre fin à une dispute conjugale. Visiblement très énervé, Jordan a donné du fil à tordre aux policiers, qui ont tenté de l'interpeller. « Il a armé son poing et menacé les policiers. Il les a également insultés et a même tenté d'asséner un coup de tête à l'un des agents », détaille le parquet.

En aveu de la rébellion et des outrages lors de son audition, Jordan s'est distingué d'une drôle de manière par la suite. Dans le combi et dans sa cellule, ce dernier s'est masturbé sous les yeux des policiers et face à la caméra de surveillance.Bien connu de la justice avec un casier judiciaire plutôt chargé, Jordan n'a pas daigné se déplacer au tribunal correctionnel de Charleroi pour s'expliquer sur les faits. Une peine de 12 mois de prison a été requise par défaut contre lui.Jugement le 25 avril.