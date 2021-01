Le 14 juin dernier, la police de la zone Brunau est requise dans une habitation à la rue de la Vallée à Wayaux (Les Bons Villers). Les policiers doivent intervenir pour une dispute conjugale entre José L. et son ex-épouse. Au moment des faits, le contexte entre les ex-époux est particulièrement tendu et des disputes ont fréquemment lieu. Malgré la séparation, José L. et son ex-femme vivent sous le même toit.