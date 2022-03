En écho à la Journée Internationale des Droits des Femmes, des Femmes de Mars et en parallèle avec une exposition du BPS22, le centre Ener'J propose une animation scolaire destinée à appréhender de manière objective la conceptualisation de l'image de la femme dans les médias et dans l'art.

Au programme, une analyse de différentes techniques cinématographiques pour représenter les femmes dans les médias. Cela permet aux jeunes de réfléchir à une vision plus authentique de la femme. "Nous utilisons différents supports comme des films et des séries pour faire prendre conscience aux jeunes que parfois les média transmettent une image parfois stéréotypée de la femme, ou du moins de ce qu'on attend d'une femme. Par exemple qu'elle doit être belle et discrète. Aujourd'hui l'image change, ce n'est plus toujours le cas. Une femme peut très bien être une héroïne et n'a plus systématiquement besoin d'un homme pour venir à son secours," déclare Christophe Bedin qui donne l'animation avec Isabelle Kidawa.

Le duo d'animateurs explique aux jeunes que la femme est parfois mise de côté au détriment du héro masculin. Afin d'illustrer leurs propos plusieurs exemples sont avancés. "Nous abordons l'exemple de Matrix ou de Harry Potter. Dans le premier cas, Trinity qui est de force égale voir plus forte par rapport à Néo. Pourtant elle est mise de côté parce que le héro doit être un héro masculin." Au-delà de la personnalité des héros, les prises de vues sont aussi destinées à donner une certaine image de la femme. "Le caméraman va mettre en avant certaines parties du corps de la femme en se focalisant par exemple sur ses jambes ou sa poitrine alors que cela n'est pas utile d'un point de vue narratif. D'autres choses peuvent être mises en avant comme le fait qu'elle est indépendante."

Toutes ces interprétations relèvent de ce que l'on appelle le "male gaze". "Il s'agit d'un point de vue pris pour que cela plaise à un public masculin hétérosexuel. On parlera aussi du syndrome de Trinity ou encore du syndrome de la Schtroumpfette, une seule femme parmi une multitude d'hommes."

Si l'image de la femme est largement abordée et décryptée, l'image de l'homme l'est aussi. "Il est tout aussi important de parler le "pression" que l'on met sur les hommes quand on les présente comme grands, forts et séducteurs alors que pas du tout. Un homme peut être sensible et discret."

Pour suivre toute l'actualité, expositions et animations : www.enerj.be