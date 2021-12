Ce 1er décembre a lieu la Journée Mondiale de la lutte contre le Sida. A cette occasion, Sida/IST Charleroi-Mons a mené campagne afin de continuer à sensibiliser les gens à propos des dangers des infections sexuellement transmissibles.

Présent sur la place Verte toute la journée de ce mercredi, les travailleurs et des bénévoles ont tenu à interpeller les passants afin de proposer tests et préservatifs.

Le responsable sur place, Rudy Gooris, tient à communiquer sur les dangers des relations sexuelles non-protégées. "Nous sommes toujours présents pour donner des informations ainsi que du matériel de prévention. Il est également possible de réaliser un dépistage dans le minibus. Sont dépistés : le Sida, VIH et hépatite C en fonction des facteurs de risques."

Le confinement et les autres mesures n’ont pas aidés à ce que les campagnes puissent se poursuivre dans les meilleures conditions. "Pour 2020, nous enregistrons une grosse baisse du nombre de diagnostiques soit 21 %. Nous connaissons également une grosse baisse du nombre de dépistages à cause des confinements, des lockdowns et des limitations d’accès aux hôpitaux. On a dépisté beaucoup moins alors qu’il y a une contamination qui reste présente ainsi que des transmissions d’IST principalement par des personnes qui ne se font pas dépister."

Si le responsable insiste bien sur l’importance de l’utilisation de moyens de protection, il reconnaît que nul n’est à l’abri d’un "emballement ou d’un oubli". "S’il y a une relation sexuelle non protégée, il faut assumer, se faire dépister et au besoin se faire soigner. Nous avons un système de santé très performant. Tout est mis en place pour que les gens puissent rester en bonne santé. Même si l'infection reste à vie, une fois soignée la contamination est moindre. "

Rudy Gooris rappelle aussi qu’on ne guérit toujours pas d’une infection au VIH. "L’infection reste à vie. Le sida en Belgique se fait plus rare parce que les traitements sont ultra efficaces. Quelqu’un qui est infecté ne transmet plus le VIH. Mais pour être traité, il faut être dépisté."

Dans la région, il est possible de se rendre dans différents endroits pour prendre rendez-vous ou se faire dépister. "Le minibus sera présent lundi au marché de Fleurus, tous les jeudis à Marchienne de 15h à 18h, deux mercredis par mois sur l’aire de repos à Fontaine-l-Evêque et Heppignies et le dernier lundi du mois au resto du cœur à Charleroi."

Il est toujours possible de prendre rendez-vous à l’espace Mambourg à Charleroi.