Cela fait presque 40 ans que le sida est apparu. Celui-ci a fait des milliers de victimes dans le monde.

A Charleroi, l’ASBL IST Charleroi-Mons se mobilise activement dans la lutte contre le sida. "Nous avons une équipe spécialisée et pluridisciplinaire qui regroupe des médecins, des infirmiers, des psychologues, des diététiciens, etc pour aider la personne atteinte du virus du sida", détaille Rudy Gooris, directeur ASBL IST Charleroi-Mons.

Il est important de rappeler que cette ASBL communique beaucoup sur le fait qu’une personne atteinte par le virus du sida n’est pas dangereuse. "Une personne qui a une charge virale qui n’est plus détectée ne peux plus transmette le VIH même si elle a rapport sexuel non protégé", rajoute-t-il. En effet, la séropositivité devient indétectable quand la personne prend scrupuleusement son traitement. "La crise sanitaire a eu un impact énorme sur le suivi des soins pour les personnes atteinte du sida".

L’ASBL IST Charleroi-Mons insiste fortement sur le fait que le dépistage est la pierre angulaire. Et qu’il ne faut pas avoir peur de se faire dépister. Celle-ci préconise même un dépistage complet des autres maladies sexuellement transmissibles.

A Charleroi, le centre de référence VIH à Marie Curie recense entre 250 et 300 personnes atteintes par ce virus. Celui-ci est le seul dans le Hainaut. Même si ce chiffre est relativement constant. Il faut noter qu'en Belgique, il y a quand même une légère hausse des cas. Le nombre est passé de 882 cas de personnes séropositives en 2018 à 923 en 2019.