Ce week-end ont lieu les Journées Découvertes Entreprises, une occasion pour les entreprises en tout genre de montrer au grand public l'envers du décor et faire connaître plus largement leur activité.

A Frasnes-lez-Gosselies, c'est Techni-Self qui accueillera le public. Leur activité est inédite dans la région, des experts vous accompagnent dans vos différents travaux. Que ce soit, pour le sanitaire, le chauffage, l'électricité, la domotique ou encore la pose d'un chauffage par le sol, pas besoin d'être un expert pour se lancer dans ce genre chantier. "Le Do It Yourself est vraiment quelque chose de tendance. Nous avons remarqué cela encore plus durant l'année dernière. En pleine crise Covid, les gens avaient le temps de prendre soin d'eux et de leur maison. Beaucoup décidé de se lancer dans des travaux sans pour autant être expert en la matière mais un accompagnement pouvait suffire. Nous accompagnons donc essentiellement des particuliers," explique Aurélie Gobert, responsable marketing.

La philosophie est simple mais efficace. "Il est important de se faire confiance et de savoir qu'on peut intervenir à tout moment pour commencer, accompagner ou terminer les travaux. Nous ne réalisons pas beaucoup de chantiers dans leur totalité puisque le principe c'est de réaliser soi-même les travaux."

Concrètement, si quelqu'un rencontre un problème lors de l'exécution d'un travail, il fait appel à nous par mail, téléphone ou dans les bâtiments de Techni-Self à un accompagnateur. Celui-ci, un professionnel, pourra dispenser ses conseils et le cas échéant se déplacer afin d'accompagner les particuliers dans leurs exécutions. Pour la sécurité, l'expert peut se charger lui-même de mettre de le système installé en route.

Outre le fait de ne pas avoir de frais liés à la main-d’œuvre, le DIY est aussi source d'épanouissement. "Faire soi-même ses travaux est très valorisant. On accompli une tâche dont on ne se serait senti capable au début. Cela permet aussi d'avoir confiance en soi et d'envisager d'autres travaux car on se sait capable de le faire seul. C'est aussi un bon moyen de palier le manque de main-d’œuvre dans certains métiers en pénurie."

Les aides les plus demandées concernent la pose de chauffage par le sol. L'entreprise reste au fait des tendances puisqu'actuellement elle planche sur un accompagnement en pose de panneaux photovoltaïques et en domotique.

L'entreprise connaît un tel succès qu'un nouveau showroom a été ouvert à Grâce-Hollogne et un prochain doit ouvrir à Mons. Le travail et les accompagnements ne manquent pas, l'entreprise recherche d'ailleurs un technicien-monteur.