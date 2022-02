C’est détenu que Juan, 25 ans, a comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ce qu’on lui reproche, des faits de rébellion sur des policiers et des coups et blessures sur sa nouvelle compagne.

D’emblée, le Procureur du Roi n’a pas hésité à mettre en avant le caractère « antisocial et la faible tolérance à la frustration » du jeune homme. Le tout basé sur une expertise psychologique.

Même s’il n’a que 25 ans, Juan a derrière lui un casier judiciaire bien rempli. Les premiers faits remontent à son adolescence, période pendant laquelle il a été placé 27 fois en IPPJ. En l’absence de structure familiale et et avec une réflexion limitée il finit par se retrouver à 16 ans et 9 mois en prison pour une première fois. Quand il sort de prison c’est pour s’en prendre avec violence sur ses compagnes successives. A ce titre, le Procureur du Roi ne manque de pointer du doigt son instabilité affective qui fait qu’il enchaîne les conquêtes au rythme de 3 en 2mois et demi.

Si le prévenu est entendu pour avoir la main légère, il est aussi connu pour rébellion. Lors d’une arrestation, il refuse de s’identifier du moins sous sa propre identité. Refusant de montrer un tatouage qui pourrait l’identifier, il se fait passer pour son frère amis les policiers ne tombent pas dans le panneau. Son arrestation est houleuse car Juan n’a pas obtempéré aux injonctions des forces de l’ordre et a même porter des coups aux policiers. Finalement arrêté, il est conduit dans les locaux de la police de Charleroi où il tente de s’évader mais est rattrapé. S’en suit alors une nouvelle scène de rébellion.

Le prévenu nie les faits de rébellion avançant que c’est lui la victime ce à quoi le Procureur du Roi répond : "comment cela est possible ? Il a été arrêté deux fois par deux équipes différentes. Les policiers, assermentés n’ont pas pu inventer tout cela."

Une expertise psychologique a également été demandée et celle-ci a révélé "un caractère antisocial ainsi qu’une faible tolérance à la frustration. A aucun moment il considère que c’est sa violence qui l’a amené en prison. Une psychothérapie n’arrangerait pas les choses."

A 25 ans, Juan a déjà 9 ans de prison et les nouveaux faits reprochés vont sans doute alourdir la note car il a été requis 5 ans de prison avec une mise à disposition de 10 ans.

Pour sa défense, il a été proposé que Juan s’installe chez sa dernière compagne en date avec un bracelet électronique avec qui il est toujours malgré les coups et blessures portés à son encontre. Cette solution a été mise à cause que cette dernière est connue pour prostitution et n’offrirait pas un cadre adéquat. Au moment de conclure les débats, Juan a ajouté "être désolé et vouloir en finir avec cette vie de violence." En prison il a fait la démarche personnelle de consulter une assistante sociale.

Jugement le 17 février.