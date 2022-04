A Charleroi, le mois de mars a été consacré plus particulièrement aux femmes grâce "Aux femmes de Mars". Lors de ce mois plusieurs initiatives ont vu le jour et ont inspiré des femmes désireuses de veiller au bien-être d'autres femmes.

C’est le cas de la carolo Julie Bohant, entrepreneuse de 37 ans et esthéticienne de formation. Si le sujet des règles reste "tabou", elle a cherché à aborder ce thème de manière décomplexée et ouverte. "Il s’agit d’un sujet qui reste confidentiel alors qu’il n’y a pas lieu de le taire ou d’en parler à demi-mot. Les règles sont quelque chose de naturel et méritent d’être évoquées en toute transparence. Il faut aussi sensibiliser au choix des protections périodiques," explique Julie.

Alors que cette période n’est pas toujours des plus appréciées de certaines femmes et jeunes filles, Julie a décidé de mettre au point une culotte menstruelle répondant d’abord à ses propres critères et ainsi s’éloigner des produits polluants et parfois toxiques pour la santé . "Nous n’avons pas le choix de nous servir de ce qui est dans le commerce, qui n’est pas toujours bon pour santé. Entre troubles et chocs toxiques liés aux matières utilisées, les femmes risquent aussi leur santé. Une serviette met 500 à 800 ans pour se décomposer sans parler de nos poissons qui en font leur dîner."

La Carolo s’est tournée tout naturellement vers les culottes menstruelles... sans jamais trouver satisfaction. "Ce n’est pas faute d’en avoir essayé une vingtaine mais je n’ai rien trouvé qui me correspondait. J’ai donc décidé de créer moi-même des culottes avec des matériaux bio, des serviettes hygiéniques réutilisables ainsi que des coussins bouillottes aux noyaux de cerises." Les matériaux utilisés sont le Jersey bambou bio (oeko-tex) anti bactérien et le bambou éponge absorbant. Les premières culottes seront commercialisées en mai prochain.

Pour l’aider dans son projet, Julie s’est entourée d’autres femmes carolos pour la couture. "Avec Foufoune Cosmique, nous proposons des culottes funs afin que cette période soit vécue dans le plus grand confort et en toute sécurité," conclut Julie.