La chanteuse de Tout est plus pop, deuxième extrait de son nouvel album Refaire danser les fleurs, est une lève-tôt. Elle nous a appelé ce mercredi matin un peu après 9 heures pour nous dire son impatience de rencontrer ses fans carolos. «Désolée d'être un peu en retard mais avec deux enfants, on n'a le choix que de se lever tôt, c'est l'école, mais c'est aussi le rythme que l'on prend, on se dit que c'est quand même chouette de commencer la journée comme ça. Je ne suis pas une couche-tard, j'adore ce moment où la vie se lève, les boutiques ouvrent, ça commence à sentir le café dans les cafés, j'aime beaucoup ce moment. »