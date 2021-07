C'est une performance digne d'un Tour de France qu'accomplit le carolo de 39 ans. Si l'effort physique est indéniable, son investissement en soutien à l'asbl défendant l'inclusion des personnes en situation de handicap est total. Sportif et entraîné, Julien a décidé de parcourir 1.100 km en une seule étape et en autonomie, à travers les routes mythiques des Alpes. Son grand coeur et sa détermination lui serviront de moteur pour avaler un à un les nombreux kilomètres. Le papa de 3 enfants n'en n'est pas à son galop d’essais puisqu'en 2018 le tour du Mont Blanc soit 170 km autour du toit de l’Europe ou encore, en 2020, la Swiss peak, à savoir plus de 300 km, et plus de 24.000m de dénivelé positif, à travers le Valais Suisse. "5 jours hors du temps qui m’aident à me concentrer sur l’essentiel. Quand on court sur de telles distances, au début on pense aux tracas du quotidien et, après quelques heures, on bascule dans un monde ou tout devient plus simple, plus lent, concentré sur l’essentiel. Cela nous laisse du temps (…beaucoup de temps) pour prendre du recul et réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous, la famille, les valeurs. En plus, ces parcours d’ultra distance nous font traverser des paysages idylliques, ces aventures procurent des émotions uniques, très fortes."

Cet ultra sportif est donc passé de la course à pied au vélo. "Comme beaucoup de monde, j’ai pas mal couru pendant le confinement en écoutant des podcasts. Par hasard, je suis tombé sur une émission qui parlait de la Race Across France. C’est une course d’ultra distance en vélo de route, en semi autonomie, qui part de Nice, sur les bords de la méditerranée et traverse les Alpes en passant par des cols mythiques du Tour de France (le Ventoux, l’Alpe D’Huez, le Galibier, l’Iseran, la Colombière,… ), des cols qui m’avaient fait rêver gamin quand je regardais le tour à la télé. Et là, j’me suis souvenu de mes premières sensations en VTT quand j’avais 18 ans. Et j’me suis dit pourquoi pas ! Je dois avouer ne pas avoir trop réfléchi. J’ai foncé, je me suis inscrit !"

Julien sera donc le porte drapeau de l'asbl Alternative 21 ce 24 juillet. S'il a choisi de représenter l'association c'est en totale accord avec ses valeurs et son propre vécu. "Ma Maman est logopède et elle a beaucoup de petits patients porteurs de déficience intellectuelle. C’est un monde que je fréquente et dont j’entends parler depuis longtemps. Et puis, ça me semblait important de soutenir une association carolo, comme moi. Ce qui m’a vraiment plus également, c’est la vision positive que cette asbl défend. J’ai l’impression de partager les mêmes valeurs. D’essayer d’optimiser ce qu’on est, de toujours donner le meilleur de soi-même. Quand je suis sur de longues distances, je me dit un pied devant l’autre, chaque pas qui est fait n’est plus à faire. Et même si je vais lentement, je continue d’avancer."

Ce soutien à Alternative 21 sera double. Une cagnotte a été créée sur leetchi.com pour récolter des fonds pour les projets de l’asbl mais c’est aussi et surtout une manière de mettre en lumière toutes les personnes qui, au quotidien, donnent également le meilleur d’elles-mêmes pour aller arracher de petites (ou grandes) victoires.

Si vous aussi vous voulez vous associer à cette merveilleuse aventure sportive et humaine, n’hésitez pas à rejoindre alternative21 sur FB (https://www.facebook.com/AlternativeT21) et à apporter votre contribution à la cagnotte https://www.leetchi.com/c/pedalerpourlinclusion.