Me Druart, avocat de Julien, souhaitait ne pas voir de peine complémentaire prononcée, en se basant sur un jugement de 2018 condamnant Julien à 18 mois de prison avec un sursis probatoire.

Julien L. a écopé, ce vendredi, d’une peine complémentaire de 6 mois de prison ferme pour s’être introduit au café de l’Université à la rue Lebeau à Charleroi et pour y avoir volé, la nuit du 14 au 15 février 2017, un iPad, un ordinateur et une somme d'argent.

Interrogé sur les faits, Julien avait admis… ne pas avoir le moindre souvenir des faits. "Je n'étais pas dans mon état normal à ce moment-là, avec la cocaïne et l’héroïne que je prenais. Je ne me souviens pas." Fort heureusement, pour lui rafraîchir la mémoire, il pouvait compter sur la science. Au moment du vol avec effraction, le voleur a laissé des gouttelettes de sang à l'intérieur du café. Et l'ADN relevé sur place correspondait à celui de Julien.

Le ministère public ne s’opposait pas à l’absorption plaidée par la défense. Me Druart, avocat de Julien, souhaitait ne pas voir de peine complémentaire prononcée, en se basant sur un jugement de 2018 condamnant Julien à 18 mois de prison avec un sursis probatoire.