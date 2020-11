Ce vendredi soir, vers 19 heures, un homme a été retrouvé mort sur la place de la Perche à Jumet (Charleroi), indique la police locale de Charleroi confirmant une information de notre correspondant.

Une dispute a éclaté entre trois individus sur cette petite place à proximité de la rue de la Station, détaille le parquet de Charleroi. Dispute qui a visiblement tourné au vinaigre : selon les informations recueillies sur place et pas encore confirmées, l'un des protagoniste a sorti un couteau et a planté la victime au niveau de la gorge.

La victime est décédée sur place, avant l'arrivée des secours, pendant que l'auteur du coup de couteau s'est enfui, à pied. L'auteur serait connu, et est activement recherché.

La police, une ambulance et un SMUR, dépêchés en urgence, ont établi un périmètre de sécurité et ont protégé le corps des regards indiscrets en attendant que le parquet ne descende sur place. Le parquet de Charleroi a mis un dossier à l'instruction et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les faits.