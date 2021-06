2 voisins venus à sont secours ont également été intoxiqués. Alors que les pompiers n'étaient pas sur les lieux est arrivée une voiture de la police locale de Charleroi. Deux policiers ont pénétré dans la cave et ont également été intoxiqués. Les pompiers sont intervenus avec des masques afin de porter secours aux 5 personnes. Au total, ce sont 5 ambulances et 2 SMUR qui sont descendus sur les lieux. Le propriétaire a dû être intubé avant d'être conduit en milieu hospitalier ainsi que les deux voisins et les 2 policiers.