Dans le cadre du Fonds régional d’investissement des communes, le fameux FRIC, le collège communal de la Ville de Charleroi a approuvé, cette semaine, quatre grands chantiers d’égouttage, à hauteur de 4 741 914 €. Ce nouvel investissement massif, sur proposition de l’échevin des Travaux, Éric Goffart, va donc permettre de continuer à avancer sur ce long dossier de l’égouttage des voiries, un héritage compliqué qui fait qu’en 2022, certaines rues de la première ville wallonne n’ont toujours pas accès au réseau d’égouts ou que leurs collecteurs et raccordements, vieux de plus d’un siècle, nécessitent une importante remise à neuf.

Ces quatre nouveaux chantiers seront, de plus, menés à bien en intégrant le "principe STOP", à savoir l’optique de toujours prioriser la mobilité douce, la qualité des espaces publics et l’opportunité d’aménager des pistes cyclables, au-delà des seules interventions sur le matériel d’égouttage, en surface et en sous-sol. Les travaux débuteront dès la fin des phases préparatoires.

Trois rues à Jumet, une à Mont-sur-Marchienne

À Jumet, la rue de l’Union sera rénovée sur son tronçon compris entre la rue Lambert et le pont du RAVeL. La voirie y sera aménagée de plain-pied et la vitesse y sera limitée à 30 km/h. Le montant des travaux est fixé à 681 411 € pour une durée estimée à 160 jours ouvrables.

À Jumet, encore, la rue Houtart sera, à terme, transformée en zone résidentielle limitée à 20 km/h. Les interventions comprendront donc l’égouttage, mais aussi la création d’un filet d’eau central et la plantation d’arbres entre les places de stationnement. Coût fixé à 641 516 € pour une durée espérée de 160 jours ouvrables.

À Jumet, toujours, la rue Lambillotte va faire l’objet d’une réfection totale, comme en a besoin cet axe important et très roulant du district Nord. L’enveloppe est établie à 2 475 684 €, pour un minimum de 190 jours ouvrables de travaux.

À Mont-sur-Marchienne, c’est la rue Bois du Curé qui sera rénovée, avec l’installation d’une nouvelle station de pompage pour remonter les eaux usées jusqu’au collecteur de la rue du Brun Chêne. Au sortir de ce chantier, la rue sera limitée à 30 km/h. L’investissement y sera de 943 303 € pour une durée estimée de 180 jours ouvrables.

L’échevin de tutelle ne peut que conclure : "Les questions de salubrité publique liées au réseau d’égouttage font l’objet d’investissements conséquents depuis 2012, dix ans, donc. 37 voiries ont déjà bénéficié de la pose de nouveaux collecteurs et de raccordements particuliers."