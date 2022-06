Plus de la moitié du collège communal a bravé la pluie de ce mercredi matin pour assister à l’inauguration de la place Matteotti, à Jumet. Lieu de centralité dans le quartier de Houbois, la place n’avait plus subi de rénovation depuis 50 ans. Comme l’a indiqué l’échevin en charge des Travaux Éric Goffart, elle avait des aspects lunaires, de véritables cratères étaient apparus en surface. Son remodeling marque le coup d’envoi d’une série de rénovations de places, un plan qui comporte 17 dossiers pour un total de 32 millions d’euros.

C’est le bourgmestre Paul Magnette en charge de l’Aménagement Urbain qui en assure le pilotage. Les travaux de la place Matteotti représentent un investissement de 1,337 million subsidié par la Wallonie à hauteur de 50 %. Ils ont porté sur le remplacement des 2 600 mètres carrés d’asphalte par des petits pavés en grès, la réalisation d’une voirie à travers la place, la réorganisation de la circulation sur les pourtours pour une plus grande fluidité et un renforcement de la sécurité aux abords de l’école.

© Albin

Cela va permettre l’organisation d’événements de quartier. Pour la facilité des usagers, une cinquantaine d’emplacements de parking ont été intégrés, dont plusieurs réservés aux PMR. Les trottoirs ont été élargis, des pistes cyclables ont été aménagées, des ralentisseurs ont été installés. Ces équipements vont permettre d’apaiser la circulation et d’offrir un espace de convivialité à la population du quartier. Des événements y sont organisés ponctuellement, notamment des brocantes.

"La conception avait été commencée sous la précédente mandature par mon collègue Éric Goffart", a souligné le bourgmestre : quatre ans ont été nécessaires à l’aboutissement du dossier. Une touche verte a été intégrée : des zones perméables ont été créées via des dalles de béton engazonnées, des arbres ont été plantés. En tout, 28 arbres d’ornement végétalisent le lieu, et 28 autres composent le verger communal installé sur la place. Neuf espèces décoratives et fruitières ont été sélectionnées.

Le verger qui jouxte l’église sera accessible aux habitants. "L’espace offre désormais des possibilités pédagogiques", selon Paul Magnette. L’inauguration s’est faite au son d’une fanfare et en présence des enfants de l’école… face au bourgmestre et à cinq de ses échevins. Quant à la mise en œuvre du plan places, elle suit son cours.