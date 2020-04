Les organisateurs travaillent déjà à l'organisation pour 2021.

Suite aux décisions du Conseil National de Sécurité annoncées par la Première Ministre Sophie Wilmès les 15 et 24 avril, les trois comités organisateurs de la Madeleine (la Société Royale Etat-Major du Tour de la Madeleine, la Société Royale Les Amis de la Madeleine et le Comité des Fêtes de la Madeleine) ont décidé d’annuler l’édition 2020 du Tour et des Festivités de la Madeleine qui devaient se tenir du 17 au 23 juillet prochains.

"Le Comité des Fêtes, l’Etat-Major et les Amis de la Madeleine partagent et connaissent l’amour du folklore des Madeleineuses et des Madeleineux et aussi des très nombreuses personnes qui le manifestent chaque année par leur présence assidue aux festivités ou le long du Tour le dimanche", expliquent les organisateurs. "C’est une décision historique dans l’existence du Tour de la Madeleine qui est prise ce samedi et qui ne manque pas de provoquer une certaine tristesse. Mais la santé de toutes et tous prévaut et est une priorité absolue et indiscutable."

D’ores et déjà, les trois comités organisateurs travaillent à la préparation de la Madeleine 2021. Un contact a été établi dès ce samedi avec les autorités communales des communes traversées par le Tour de la Madeleine et une concertation se mettra rapidement en place avec elles.

"Aussi dans le cadre de notre responsabilité de comités organisateurs, nous invitons les sociétés et les personnes participantes au Tour de la Madeleine au respect des consignes des pouvoirs publics suite à notre décision d’annulation."