Avec la fin des mesures restrictives liées à la pandémie de coronavirus, le folklore multiséculaire de Jumet-Heigne va vivre des festivités 2022 plus populaires que jamais. Certes, la marche avait battu les pavés, l’année dernière mais cela s’était fait en sacrifiant le champ de foire et les concerts sur le kiosque de la place Francq. Rien de tout cela, cette fois. Le Tour de la Madeleine revient donc en force, et en liesse avec, joyeux hasard du calendrier, une journée de festivités en plus: tout démarrera dès le jeudi 21 juillet. Les métiers forains seront ouverts dès 16 heures et une première animation musicale sera proposée à 20 heures, avec le Mononk’s Band.

Une sortie musicale des différentes sociétés de marche rythmera le vendredi après-midi, tandis que le samedi 23 juillet verra le retour du traditionnel gala international de catch. Le Tour à proprement parler se déroulera donc le dimanche 24 juillet, avec un départ programmé dès 5 heures et un retour estimé vers 12 heures 30. Le lundi sera l’autre grand moment traditionnel des opérations folkloriques: messe et offrandes à la chapelle de Notre-Dame de Heigne au matin laissent ensuite la place à la remise des médailles d’ancienneté sur le kiosque de la place Francq.

Un kiosque qui, ensuite, vibrera aux sonorités joyeuses des concerts populaires mis sur pied par le comité des Fêtes des Bourgeois de la Jeunesse. Mardi 26 juillet, dès 21 heures 30, ce sera la folle ambiance avec Mister Cover; habituée du rendez-vous, la troupe draine toujours de nombreux fans, on peut s’attendre à la grande foule. Mercredi 27 juillet, le groupe G4 rendra hommage à Queen avant une deuxième partie de soirée beaucoup plus electro: le DJ Nicki Sanchez fera monter la pression à partir de 22 heures, pour accueillir, dès 23 heures, le roi des platines en personne, DJ Daddy K.

Jeudi 28 juillet, enfin, un concert des Dreamers’Souls amènera le public jusqu’à la solennelle retraite aux flambeaux et le superbe feu d’artifice.