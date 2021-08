La chaîne de la solidarité à la suite des inondations de la mi-juillet n’est pas prête de dérailler. Parmi les nombreux maillons on peut compter sur les Motards du Cœur. En effet, cette association de motards a décidé de créer un événement afin de soutenir les sinistrés bien qu’ils multiplient déjà les actions en faveur des enfants malades.

Ce 21 août l’association organisera un concert sur la Place des Ballons à Jumet avec, à l’affiche, plusieurs groupes de la région dont l'équipe de Dust of Fame Event au complet, qui se compte de Fred, Lily, Fa, Loo, Olirinne et Dom, ainsi que Laeti, Auré, Nath, Aurore, Richard, Virginie et Marine.

Le concert débutera à 16h à la salle Maison de Tous à Jumet, place des Ballons à Jumet. Il sera suivi soirée musicale.

Sur place il sera possible de se restaurer de restaurer.