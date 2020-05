Une casserole oubliée sur le feu a justifié l'arrivée des soldats du feu.

Samedi soir vers 19, les pompiers de Jumet sous les ordres de l'officier Luc Nicolaïs ont été appelé à la rue Jules Loriaux car on signale un important dégagement de fumée dans n immeuble d'habitation.

Arrivés sur les lieux, les pompiers ont découvert de la cause du dégagement de fumée était due à une casserole oubliée sur le feu par un des habitants. La situation a été maîtrisée et on ne déplore aucun blessé.