Dimanche vers 12h, un arbre centenaire s'est abattu sur 3 voitures et 3 habitations de la rue Houtart à Jumet, suite aux orages. Une des voitures a été détruite et 2 toitures sont endommagées. Les pompiers de Jumet sont sur place et procèdent au tronçonnage de l'arbre.