En l’espace de deux mois, Samuel a été l’auteur de deux scènes de violence sur sa compagne. Tout d’abord, en janvier 2020. Le prévenu a donné des coups de pied et de tête à sa compagne, dans la salle de bain. Scène dont il ne se souvient pas, à cause de l’alcool. Deux mois plus tard, Samuel pète de nouveau les plombs à Fontaine-l’Évêque. Si l’Anderlusien se souvient, cette fois-ci, des faits, il les minimise. "Il y a juste eu des petits bleus et un peu de sang", explique-t-il.

Ce comportement pour le moins inquiétant interpelle le parquet. Tout comme le fameux penchant pour la boisson du prévenu. "Il ne prend pas conscience des coups portés à sa compagne. Et c’était déjà le cas à l’époque quand il a été interrogé par les policiers puisqu’il avait dit que c’était mérité."

Compte tenu du contexte alcoolique derrière ces deux scènes, le parquet conseille la mise en place d’un suivi probatoire. La défense plaide, elle, la plus grande clémence du tribunal et l’octroi d’une mesure de sursis simple ou probatoire pour un homme décrit comme "bon, gentil et travailleur" par la victime, avec laquelle il vit toujours. Jugement le 25 octobre.